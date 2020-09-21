Украинская певица известная как Jerry Heil заинтриговала фанатов новым снимком и рассуждениями о любви на расстоянии.
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«Любить кого-то на расстоянии, не означает ждать его или проецировать свои желания на другого. Это восхищение и благодарность кому-то удивительному, вот и все. Ни ожиданий, ни неуверенности, ни игр. Он говорит: «Ты потрясающая, и я рад, что ты существуешь» без каких-либо скрытых мотивов», – написала она.
Не все поклонники певицы согласились с ней: «Не могу с этим согласиться», «Это больше похоже на признательность. Любовь больше, чем это. Любовь – это вложение». Но были и те, кто поддержал ее: «Как говорит мой учитель, «тела разделены, сердца вместе».
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