Певица Jerry Heil заговорила о любви на расстоянии и заинтриговала фанатов (фото)

По мнению исполнительницы, любить кого-то на расстоянии, не означает ждать его или проецировать свои желания на другого.

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