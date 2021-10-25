Тайлер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе от рака простаты.

Актриса Дженнифер Энистон прокомментировала смерть своего коллеги по сериалу "Друзья" Майкла Тайлера, который, по сценарию ситкома, был в нее влюблен (он исполнил роль Гантера).

Читайте также"Настоящий позор": Дженнифер Энистон вычеркнула невакцинированных друзей из жизни"Без тебя не было бы "Друзей". Спасибо за смех, который ты принес на шоу и во всю нашу жизнь. Тебя будет так не хватать💔", - написала Энистон на своей странице в Instagram.

Как сообщалось, умер актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший в сериале "Друзья" работника кофейни "Central Perk" Гантера. Ему было 59 лет. Он несколько лет боролся с раком предстательной железы.

Его менеджер сообщил, что актер мирно скончался в своем доме в Лос-Анджелесе.

Что известно о сериале "Друзья"

"Друзья" - американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен шести премий "Эмми" и премии "Золотой глобус".

Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года.

В мае 2021 года вышел спецвыпуск известного во всем мире ситкома, в съемках приняли участие все "друзья".

Автор: Ольга Робейко