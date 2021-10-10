Шоумен признался, что они с женой хотят еще одного ребенка.

Украинский шоумен Сергей Притула, которому недавно исполнилось 40 лет, в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь" рассказал, что они с женой Екатериной задумываются над еще одним ребенком.

Отметим, Притула воспитывает двоих дочерей - 4-летнюю Соломию и Стефанию, которая родилась в 2021 году.

"Сейчас такое намерение, что еще несколько месяцев Стефания будет кормиться маминой сисей, а потом мама хочет просто немного отдохнуть, увидеть мир, вернуться к работе. Потом посмотрим, отойдет организм и так далее, но мы категорически за", - сказал Притула.

Читайте также"Я уже не девочка": Вера Брежнева назвала причину отсутствия детей с МеладзеТакже он добавил, что всегда мечтал о громком детском смехе в доме. По словам Сергея, когда его жену во второй раз выписывали из роддома, они сразу договорились, что еще туда вернутся.

"У нас так было и в прошлый раз, мы рожали там же, где и Соломию, и нам сказали: "Приходите еще, мы рады вас видеть, вы очень приятная семья, рожайте еще в нас", - добавил шоумен.

Отметим, Сергей Притула еще воспитывает 13-летнего сына Дмитрия от первого брака с Юлией Андрийчук.

Напомним, ранее Леся Никитюк призналась в любви Сергею Притуле на шоу "Хто зверху?".

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Автор: Диана Могилевич