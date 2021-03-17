"Танцуешь, как королева", - пишут поклонники.

Известная певица Дуа Липа опубликовала на своей страничке в Instagram жаркое видео.

Певица выступила на концерте и показала яркий номер. На кадрах она танцует в розовом блестящем белье в окружении других девушек. Дополнила она такой образ ботильонами на высоком каблуке в тон наряда. А вот волосы она решила распустить, чтобы добавить некого объема движениям.

Кто такая Дуа Липа:

Дуа Липа - британская певица косовского происхождения, автор песен и модель

2 июня 2017 года состоялся релиз её одноимённого дебютного альбома

В феврале 2019 года на церемонии Grammy Awards, получила две награды: в категориях Лучший новый исполнитель и Лучшая танцевальная запись за сингл "Electricity"

Второй студийный альбом певицы "Future Nostalgia" был выпущен в марте 2020 года и получил признание критиков

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Автор: Диана Могилевич