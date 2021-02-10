Певица показала новое фото.

Известная певица Дуа Липа опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото звезда позирует в синем сексуальном боди из шелка, а наверх она надела черный корсет. Такой образ она дополнила черными капроновыми колготками и высокими сапогами на шпильке.

За короткий промежуток времени фото надрало более 3,8 миллиона лайков. Фанаты в восторге от образа Липы и от ее фигуры. Отметим, что Дуа следит за своей фигурой и качает ягодицы в спортзале. Поэтому и показывает их крупным планом.

Кто такая Дуа Липа:

Дуа Липа - британская певица косовского происхождения, автор песен и модель

2 июня 2017 года состоялся релиз её одноимённого дебютного альбома

В феврале 2019 года на церемонии Grammy Awards, получила две награды: в категориях Лучший новый исполнитель и Лучшая танцевальная запись за сингл "Electricity"

Второй студийный альбом певицы "Future Nostalgia" был выпущен в марте 2020 года и получил признание критиков

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Автор: Диана Могилевич