Путинист не просто так прогнулся.

Российский оппозиционный журналист и друг Аллы Пугачевой Артемий Троицкий вскрыл причину продажности Филиппа Киркорова. Путинист не выступает против кремлевского режима, потому что боится потерять деньги. Помимо этого, он понимает, за что именно его могут "прижать".

"Это типичный случай. Человек, которого явно от всего этого корежит. Я не знаю, как он относится конкретно к войне, но я знаю точно, что он в ужасе от того, что России изолирована, что сейчас она оказалась фактически отрезана от глобального шоу-бизнеса, от его любимого конкурса "Евровидение", на которое он молится просто", - рассказал Троицкий в новом "Аргументе".

По словам музыкального критика, Киркоров прекрасно понимает, что к нему есть претензии. Он не хочет, чтобы его признавали "иноагентом", боится, что ему припомнят о его секретах.

"Все этом ему крайне неприятно и поперек горла, это с одной стороны. С другой стороны, он не хочет терять российские позиции, гонорары. Он не хочет становиться иностранным агентом... Тем более, что к нему имеются претензии по поводу его имиджа, по поводу его ориентации... Он напуган очень сильно. Поэтому он вьется, как уж на сковородке, можно парнишке посочувствовать", - резюмировал друг Пугачевой.

Напомним, ранее Киркоров дважды опозорился на своем концерте. Он запутался в "платье" и едва не упал со сцены.

Вас также могут заинтересовать новости: