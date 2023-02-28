Путинист опозорился дважды.

Скандальный российский певец Филипп Киркоров едва не упал со сцены. Это случилось с ним дважды, позорные моменты сняли на видео и уже опубликовали в сети.

Так, путинист выступал в российском городе Самара и пытался танцевать в своих экстравагантных нарядах. Для выступления Киркоров выбрал длинные плащи, похожие на платья.

Сначала певец облачился в черный костюм со стразами, к которому было прикреплено "нечто", похожее на ракушку, и длинный белый подол. Во время исполнения песни "Зайка моя" он пытался кружиться вокруг себя, но запутался в подоле. Белая ткань обвила ногу Киркорова, ему пришлось выпутываться из "ловушки". Путинист едва не рухнул, его спасло то, что он сумел вовремя заметить свою ошибку.

Видео дня

Второй образ певца был не менее вызывающим. Киркоров выступал в короне ведь он считает себя "королем" российской эстрады. Его он дополнил блестящими брюками, ремнем с огромной пряжкой и обувью со стразами.

Киркоров старательно отплясывал и несколько раз едва не наступил на свое "платье", он второй раз был в шаге от позорного падения со сцены.

В сети уже обсуждают казусы путиниста. В комментариях пользователи пишут, что Киркоров сильно изменился, мало кого радуют его новые образы и наряды. В РФ слава артиста угасает, россияне пишут, что они уже не хотят видеть певца из-за его странных выходок.

Напомним, ранее стало известно, что Киркоров выбрал нового "фаворита". Оказалось, юному певцу всего 17 лет.

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