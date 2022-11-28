Ресторатор Даша Кацурина поделилась информацией о том, как провела выходные. В последнее время она с детьми живет в Польше, но сейчас приехала в Украину к своему возлюбленному Вове Дантесу.
Судя по Instagram-stories, девушка побывала в своем ресторане. Вместе с музыкантом она посетила Львов и Киев. С Дантесом у нее был романтический обед, после чего она призналась, что сейчас счастлива.
Отношения Кацуриной и Дантеса
Отметим, летом 2022 года Вова Дантес и Даша Кацурина подтвердили свои отношения. Это случилось после того, как Надя Дорофеева заявила о романе с Михаилом Кацуриным. Пары не любят раскрывать детали своей личной жизни, однако время от времени делятся совместными снимками.
Примечательно, что в марте этого года Дантес и Дорофеева сообщили о разводе после шести лет официального брака. На следующий день после этого о разводе заявили их близкие друзья - Даша и Миша Кацурины.
Поклонники новость об "обмене" партнерами восприняли неоднозначно. Некоторые до сих пор уверены, что это лишь ход для привлечения внимания со стороны поклонников. А вот экстрасенс Макс Гордеев сказал, что такое могло произойти из-за того, что пары слишком много времени проводили вместе, а также у них мог быть секс вчетвером.
Напомним, Дорофеева показала себя после двух дней без душа.