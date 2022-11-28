На выходные Даша приехала в Украину из Польши, чтобы побыть с Владимиром.

Ресторатор Даша Кацурина поделилась информацией о том, как провела выходные. В последнее время она с детьми живет в Польше, но сейчас приехала в Украину к своему возлюбленному Вове Дантесу.

Судя по Instagram-stories, девушка побывала в своем ресторане. Вместе с музыкантом она посетила Львов и Киев. С Дантесом у нее был романтический обед, после чего она призналась, что сейчас счастлива.

Отношения Кацуриной и Дантеса

Отметим, летом 2022 года Вова Дантес и Даша Кацурина подтвердили свои отношения. Это случилось после того, как Надя Дорофеева заявила о романе с Михаилом Кацуриным. Пары не любят раскрывать детали своей личной жизни, однако время от времени делятся совместными снимками.

Видео дня

Примечательно, что в марте этого года Дантес и Дорофеева сообщили о разводе после шести лет официального брака. На следующий день после этого о разводе заявили их близкие друзья - Даша и Миша Кацурины.

Поклонники новость об "обмене" партнерами восприняли неоднозначно. Некоторые до сих пор уверены, что это лишь ход для привлечения внимания со стороны поклонников. А вот экстрасенс Макс Гордеев сказал, что такое могло произойти из-за того, что пары слишком много времени проводили вместе, а также у них мог быть секс вчетвером.

Напомним, Дорофеева показала себя после двух дней без душа.

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