Младшая дочь певицы Веры Брежневой - Сара Киперман - рассказала, в какой стране живет сейчас и куда планирует поступать на учебу.
14-летняя девочка решила ответить на вопросы подписчиков в Instagram. Сара отметила, что находится в Швейцарии, а именно в городе Женева.
Но совсем скоро хочет получить интересную для себя профессию дизайнера в престижном вузе в Италии.
"Дизайн интерьера в институте моды и дизайна Марангони", - написала Сара.
Она также добавила, что у нее есть собственная студия дизайна интерьера, которую открыла в 2022 году. Однако, если бы будущий заработок не был важным, Сара выбрала бы другую сферу деятельности на будущее.
"Криминалист, детектив, судмедэксперт", - отметила дочь Брежневой.
Что известно о дочери Веры Брежневой
Певица родила Сару в 2009 году от бизнесмена Михаила Кипермана. Однако через три года после появления дочери пара развелась.
Девочка редко публикует фото в сети, но несколько лет назад рассекретила своего бойфренда, который поздравлял ее с днем рождения.
Напомним, недавно 18-летняя дочь Ольги Фреймут закончила американскую школу и показала фото с выпускного.