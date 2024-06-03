Девочка также призналась, какую профессию хочет получить.

Младшая дочь певицы Веры Брежневой - Сара Киперман - рассказала, в какой стране живет сейчас и куда планирует поступать на учебу.

14-летняя девочка решила ответить на вопросы подписчиков в Instagram. Сара отметила, что находится в Швейцарии, а именно в городе Женева.

Но совсем скоро хочет получить интересную для себя профессию дизайнера в престижном вузе в Италии.

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"Дизайн интерьера в институте моды и дизайна Марангони", - написала Сара.

Она также добавила, что у нее есть собственная студия дизайна интерьера, которую открыла в 2022 году. Однако, если бы будущий заработок не был важным, Сара выбрала бы другую сферу деятельности на будущее.

"Криминалист, детектив, судмедэксперт", - отметила дочь Брежневой.

Что известно о дочери Веры Брежневой

Певица родила Сару в 2009 году от бизнесмена Михаила Кипермана. Однако через три года после появления дочери пара развелась.

Девочка редко публикует фото в сети, но несколько лет назад рассекретила своего бойфренда, который поздравлял ее с днем рождения.

Напомним, недавно 18-летняя дочь Ольги Фреймут закончила американскую школу и показала фото с выпускного.

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