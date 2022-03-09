Екатерина Усик не может дозвониться соседям с 4 марта.

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина Усик рассказала, что улица, на которой стоит ее дом в Ворзеле, под Киевом, попала под обстрел. Теперь она ищет выживших соседей и очень надеется, что люди не погибли.

На своей странице в Instagram Екатерина Усик пишет, что не может дозвониться людям, которые живут рядом с ней.

"Ворзель! Если кто откликнется, на моей ул. Леси Украинки (где стоял мой дом) с 4 марта не могу никому дозвониться! Очень переживаю за соседей, там очень много людей было! Сейчас тихо и я очень переживаю, живы ли они. Последние сообщения с фотографиями были страшные - кадыровцы обстреляли все дома, в том числе и мой! Если появится информация - пишите мне. Я верю, что они все живы", – написала жена Усика.

Также супруга боксера обратилась к женщинам в честь 8 марта. Она отметила, что украинки стали еще сильнее и останутся такими навсегда.

"Переоценили все, потеряли половину своих друзей… Но любовь и забота друг о друге это на вечно. С 8 Марта, Украина", - написала Екатерина Усик.

Напомним, ранее жена Усика набросилась на Поветкина, поддержавшего решение Путина начать войну.

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