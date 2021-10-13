Звездная пара рассталась спустя два года после свадьбы.

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева после развода с исполнителем Алексеем Узенюком, известным как Элджей, забрала себе большую часть имущества. Звездная пара рассталась в марте текущего года.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Ивлеева зарабатывала более 3 миллионов долларов в год, а ее звездный супруг чуть меньше – около 2 миллионов. При этом у пары было несколько машин и другого имущества на миллионы долларов.

При разводе звезда программы "Орел и Решка" забрала себе огромный загородный дом в элитном поселке Старый Свет в Подмосковье. Стоимость двухэтажного коттеджа на 364 кв. м оценивается примерно в 350-630 тысяч долларов. Именно этот дом сняли в клипе Элджея на песню "Кадиллак".

Также Ивлеева оставила себе земельный участок на 4 гектара, гараж и пять элитных авто.

В то же время Элджей оставил себе внедорожник и спорткар. Известно, что он прописан у родителей в Новосибирске.

Чем известна Настя Ивлеева

Настя Ивлеева - российская телеведущая, актриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер, а так же как ведущая телепередачи "Орёл и решка". Девушка снималась в клипах многих российских звезд.

Автор: Анастасия Горбачева