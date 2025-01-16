Она заявила, что не будет каяться из-за своего выбора.

Российская актриса Мария Машкова, которая осудила полномасштабную войну и уехала в США, вновь заговорила о своем отце-путинисте Владимире Машкове.

В 2022 году Машков просил свою дочь покаяться и вернуться в Россию, однако она отказалась. Сейчас же актриса подтвердила, что ее позиция не изменилась и она не планирует возвращаться в страну-агрессор.

Также звезда сериала "Не родись красивой" отметила, что прекратила общение со своим отцом.

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В сети ее критикуют за такое решение.

"Предать собственного отца, после просить прощения и продолжать свои действия… Вы его разочарование на всю жизнь", — написала одна из подписчиц.

Однако Машкова уточнила, что никакого покаяния нет, и она не жалеет о своем выборе.

"Мне не за что просить прощения. Не очень понимаю, где вы увидели мое покаяние", — заявила Мария.

Отметим, Владимир Машков с 24 февраля 2022 года наоборот поддерживает диктатора Владимира Путина. Он бъет ему поклоны и призывает к этому других, в том числе и свою дочь.

Напомним, ранее дочь путиниста Машкова, поддержавшая Украину, пожаловалась на безработицу в США.

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