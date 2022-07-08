Маша Полякова будет учиться за границей.

17-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой поступила в высшее учебное заведение. Она решила пойти по стопам своей мамы и будет заниматься музыкой.

Так, Маша поступила в ВУЗ в Великобритании. На своей странице в Instagram она обнародовала письмо, которое пришло ей из института. В нем говорится о том, что девушка успешно поступила и будет получать знания в престижном заведении.

"Мы рассмотрели вашу заявку и рады, что можем предложить вам безусловное место в следующей программе: год (интегрированная степень)", – говорится в сообщении.

Напомним, Маша Полякова создала группу "ШВЫ". Девушка уже дала несколько концертов. При этом ее музыка нравится не всем украинцам. В песнях группы присутствует ненормативная лексика. Слушатели уверены, что молоденькая девушка не должна так выражаться, в том числе на сцене.

Ранее Маша Полякова рассказала, что готовит новую украиноязычную песню, посвященную лесбийской любви.

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