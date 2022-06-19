Маша Полякова скоро выпустит новую песню.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой анонсировала выход первой песни на украинском языке. Маша решила посвятить ее лесбийской любви.

В программе "Звездный путь" Маша рассказала, что война ее очень изменила. В первые дни полномасштабного вторжения она уехала за границу. Там она и решила изучать украинским язык и даже перешла не него в быту. Поэтому ее новая песня и будет на родном языке.

"Меня изменила война очень сильно, ведь я активно начала учить украинский язык. Начала на украинском разговаривать с родителями, друзьями", – поделилась Мария.

Стоит отметить, что у Маши есть бойфренд, поэтому о ком она будет петь в новом треке - неизвестно. Более того, перед началом войны Полякова готовилась к выпуску своего альбома, но война нарушила все планы. Сейчас же она хочет перезаписать все эти песни на украинском языке.

Напомним, ранее Маша Полякова рассказала о панических атаках.

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