Девочка не хочет иметь ничего общего с Россией.

Известная украинская актриса Зоряна Марченко, сыгравшая в сериале "Просто Надія", рассказала о том, что ее 8-летняя дочь хочет навсегда отказаться от своего места рождения - России.

Девочка планирует во время получения паспорта сменить место рождения, потому что не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором.

Также она хочет сменить имя. Марченко назвала дочь Агафьей, но в жизни называет ее Агатой. Самой девочке больше нравится второй вариант.

"В жизни я на нее говорю Агата, а полное имя Агафья. Но мы будем его менять. Она не хочет быть Агафией, а хочет быть Агатой. Мы будем менять не только имя, но и место рождения. Она рождена в России", - рассказала актриса в интервью Алине Доротюк.

Марченко добавила, что это было полностью решение ее дочери, а она его, в свою очередь, поддержала.

"Она хочет изменить место рождения, это ее инициатива. Она сказала, я не хочу, чтобы у меня это было там написано. Относительно имени – ей не нравится, она хочет так. Что касается отчества – посмотрим. Фамилию, если она захочет изменить, мы изменим", - добавила актриса.

Напомним, Зоряна Марченко родила дочь в России, когда переехала туда к своему супругу Александру Ведменскому. Пара была вместе всего несколько лет. После расставания Зоряна вернулась с дочерью в Украину.

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