Они не виделись три года.

Популярный украинский певец и автор хита "Тебе знайшов" Дмитрий Волканов показал трогательные кадры первой встречи с бабушкой.

Он опубликовал ролик в своем Instagram. Артист написал, что три года они не виделись, однако сейчас бабушка наконец смогла приехать к внуку во время войны.

"Более трех лет прошло с того дня, когда мы виделись в последний раз. У нас забрали такую возможность, у нас забрали дом... Три года звонков, плохая связь, отсутствие в сети неделями... И вот тот момент, когда жажда жизни и свободы побеждает! Человек в почти 70 лет, бросая все, едет к своим детям, через 3 страны, 4 суток сидя в автобусе, и стоя на границах по 18 часов, ради этих объятий. Плачу от счастья", - подписал видео Дмитрий.

К слову, исполнитель подарил бабушке цветы и крепко обнял ее.

Реакция сети

Подписчики Дмитрия порадовались вместе с ним и написали свои комментарии:

"Как это прекрасно встречать родных сердцу и душе людей! Радуюсь вместе с вами"

"Боже, какое счастье"

"Такие счастливые, бабушка может гордиться своим внуком"

"Реву! Как я хочу, чтобы все семьи снова были вместе! Чтобы наши родные люди были в безопасности и при упоминании дома все украинцы больше не плакали, а счастливо улыбались".

Напомним, ранее Андрей Данилко вспомнил встречу с Тото Кутуньо и чем удивил певца.

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