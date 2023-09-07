Фолловеры осудили его за то, что он покинул Украину во время войны.

6 сентября известному украинскому актеру Дмитрию Ступке исполнилось 37 лет. Он устроил шикарное празднование в США, где живет уже больше полутора лет.

Так, в день своего рождения Ступка отправился в роскошный ресторан, где побаловал себя и гостей морепродуктами и не только. А вот в описании к фото он указал, что главная его мечта в этот день - чтобы поскорее закончилась война.

"Вошел в новый этап жизни… Привет, 37. Одно могу сказать: я счастлив, любим и люблю! А мечта одна - чтобы как можно быстрее закончилась война! Скучаю по вам, мои украинцы", - написал актер.

Видео дня

Однако стоит отметить, что Ступка за время полномасштабного российского вторжения ни разу не приезжал в Украину. Он выехал в Америку, где строит свою личную жизнь.

Пользователи сети резко негативно отреагировали на его пост. Они написали:

"Хорошо желать окончания войны, грея жопу у океана! Желаю поскорее уйти в забвение и в позор, как другие такие "псевдопатриоты"

"Привет, падла. Украина за тобой точно не скучает. Не возвращайся. А то, что ты любимый, то это не надолго. Падлюк никто не любит даже за деньги"

"Так а чего вы не приезжаете? Гражданство отобрали?"

После такого потока гневных реакций Ступка закрыл возможность комментировать его публикацию.

Напомним, ранее Дмитрий Ступка показал свою новую девушку.

Вас также могут заинтересовать новости: