Артист проговорился, что у него родится мальчик.

Известный украинский певец и художник Дмитрий Монатик, который вскоре станет отцом в третий раз, неожиданно для себя рассекретил пол будущего ребенка. На открытии выставки в ЦУМе, музыкант и художник поделился этой новостью в интервью для "Утра в большом городе".

Рассказывая о реакции своих сыновей, Даниила и Платона, на новость о пополнении в семье, Дмитрий ненароком использовал слово "братик", чем и выдал тайну.

"Уже как взрослым мужчинам. Старший сын Даня такой: Да? Серьезно? Будет братик!" - поделился Монатик.

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Поняв свою ошибку, певец засмеялся и попытался исправить ситуацию, но было уже поздно - секрет раскрыт!

Несмотря на это, Дмитрий с радостью рассказал об эмоциях сыновей. Старший Даниил очень обрадовался новости, а вот младший Платон сначала расстроился, ведь ему нравилось быть самым маленьким. Однако, уже через несколько минут, мальчик изменил свое отношение и с интересом попросил маму показать УЗИ.

Также Монатик отметил, что Ирина будет рожать в Киеве, ведь для них важно быть вместе в любые моменты жизни, как в радостные, так и в сложные.

Кто такой Монатик

Дмитрий Монатик - это известный украинский певец, танцор, автор песен и композитор. Он получил известность благодаря своим зажигательным хитам, невероятной пластике и ярким сценическим образам. MONATIK, как его еще называют, является настоящим мультиартистом, который сам пишет музыку и тексты, создает хореографию и режиссирует свои клипы.

Напомним, Монатик очаровал фото с женой и поздравил ее с особым праздником.

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