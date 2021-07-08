Вероника Щипцова заявила, что проблем с поиском участниц нет.

Директор конкурса красоты "Мисс Украина" Вероника Щипцова заявила, что проблем с поисками 25 участниц нет. Правило, согласно которому у девушек должна быть естественная красота, ввели в связи с тем, что многие сейчас прибегают к бьюти-процедурам, которые кардинально меняют внешность.

Об этом Щипцова рассказала "КП в Украине".

"Это не новые правила – такими требования конкурса были всегда. Условие по натуральности красоты появилось не потому, что наши девушки к чему-то там склонны. Просто мы стали чаще наблюдать на кастингах некоторые вмешательства во внешность. Наращивают волосы и ресницы, фотошопят свои снимки – это современность, от которой не убежать", – отметила Щипцова.

Также в поддержку конкурса выступила глава "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова, заявив, что ей было больно читать новости о том, что в Украине не могут найти девушек с естественной внешностью.

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"Мне, как человеку, который любит профессию, гордится нашими девушками, а также в течение последних 20 лет старается укреплять позитивный имидж и репутацию нашей страны на международной арене, было больно это читать. Очень задело! Получается, что у нас страна эскортниц и пластической хирургии? 25 красивых девушек по всей стране не можем найти! Ну и как после всего этого будут смотреть на нашу работу?" – сказала Анна.

Кроме того, в этом году отборочные туры прошли во Львове, Харькове, Одессе и Киеве. Кастинг будет длиться до конца лета, и только в начале осени представители конкурса назовут имена участниц.

"Возможно, для большего привлечения внимания журналисты решили сделать акцент на том, что мы якобы не можем найти достойных претенденток. Обычно мы в июне уже объявляли претенденток, а в этом году из-за региональных кастингов отбор затянулся. Не исключено, что многие подумали, что у нас проблемы с отбором", – подытожила директор конкурса.

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Автор: Диана Могилевич