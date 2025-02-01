По словам Королевой, за границей к ней подходили россияне, которые даже просили прощения за нападение на Украину.

Всемирно известная диджей и музыкальная продюсер из Украины Ольга Королева, которая выступает под псевдонимом DJ KOROLOVA, рассказала, как россияне коварно пытались заманить ее на свои частные вечеринки. Однако команда знаменитости тщательно проверяет все запросы и, несмотря на маскировку, уроженцам страны-агрессора не удавалось воплотить свои планы в жизнь.

Об этом звезда отметила в интервью для YouTube-шоу "Okay Eva". Королева говорит, что россияне, живущие за границей, пытаются скрыть свое происхождение и выдают себя за других. Однако команда диджея и она сама сразу начинает общаться с клиентами на украинском, чтобы вывести их на чистую воду, после чего выступления Ольги становятся невозможными, поскольку она не выступает перед россиянами.

"Мои очень это проверяют, потому что они еще маскируются. Мы сразу с ними общаемся на украинском языке. Мои созваниваются, и это сразу понятно. Моя команда как-то выуживает, что это они", - поделилась музыкальный продюсер.

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По словам звезды, она никогда не соглашалась выступать на частных вечеринках россиян. Более того, переговоры о вечеринках с ее участием еще ни разу даже не доходили до обсуждения гонорара. Однако ограничить доступ россиян к своим публичным выступлениям Королева не может. Но, как она говорит, большинство из них даже признает террор, который творится в Украине и некоторые просили прощения.

"Многие россияне приходят на мои выступления. Которые не поддерживают, которые уехали. Всегда подходят и говорят: "мы очень извиняемся, что так произошло, мы выехали, не поддерживаем, мы ходили на митинги", - добавила Ольга.

Отметим, что 36-летняя диджейка родом из Чернигова. С началом полномасштабной войны она уехала в Польшу, а в 2023 году дала более 100 концертов в более чем 50 странах. Украинку знают буквально во всем мире, от Европы до Америки. Ольга сама пишет музыку в стиле мелодичное техно и прогрессивный хаус.

Королева выступала вместе с самыми известными диджеями, в частности, с Дэвидом Геттой, а также играла свои музыкальные сеты в лучших клубах мира Space Miami, Green Valley Brazil и Hi Ibiza.

Напомним, ранее Иван Дорн назвался "беженцем" за рубежом и выступил с "хорошими русскими". Артист в очередной раз оскандалился, приняв участие в концерте россиян.

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