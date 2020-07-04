Девушка с синдромом Дауна стала звездой Gucci и Vogue (фото)

Элли работает в модельном бизнесе с 2017 года.

18-летняя Элли Голдстейн, которая родилась с синдромом Дауна, стала первой моделью с особыми потребностями, которая снялась для рекламной кампании Gucci и журнала Vogue.

Ее родители называют это сногсшибательным успехом, а эксперты индустрии говорят о прорыве в области многообразия фэшн-индустрии, сообщили в BBC.

Фотография Элли, опубликованная на странице бренда Gucci в Instagram, имела грандиозный успех, набрав почти 800 тысяч "лайков" и сотни восторженных комментариев.

Кроме того, девушка снялась для онлайн-версии журнала Vogue Italia в рамках рекламной кампании туши для ресниц Gucci Mascara L'Obscur.

"Мне это очень нравится. Спасибо за эту невероятную возможность и прекрасный день съемок", - сказала Элли после фотосессии.

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Элли работает в модельном бизнесе с 2017 года. Именно тогда она пришла в агентство Zebedee Management.

Своей задачей агентство называет стремление увеличить представительство людей, до сих пор исключенных из медийного пространства. Среди них люди с ограниченными возможностями, особенностями во внешности, а также транс- и небинарные модели.

Подружка Элли случайно услышала об агентстве по телевизору и уговорила маму девочки Ивонн отвести дочь туда. Параллельно с модельной карьерой сейчас Элли учится сценическому мастерству в колледже Redbridge в Эссексе.

За неполные три года в модельном бизнесе она снялась для рождественской кампании сети косметических супермаркетов Superdrug, а также в рекламном ролике Nike, посвященном чемпионату мира по футболу среди женщин.

"Мы все невероятно гордимся Элли и теми замечательными комментариями, которые написали о ней в Instagram, - рассказала журналистам мама модели Ивонн Голдстейн. - Наша девочка всегда любила быть на виду, она уверена в себе и знает, чего хочет".

Элли вдохновенно готовится к новым проектам.

"Я получила массу удовольствия, снимаясь в платьях от Gucci. Жду не дождусь момента, когда смогу работать с другими брендами", - рассказала девушка.

В последние годы модельный бизнес стал приветливей к инклюзивности.

Если модели с темным цветом кожи и восточной внешностью уже давно достигают успеха, то модели с пышными формами, трансгендеры и даже девушки в хиджабе - последний тренд.

Впрочем люди с особенностями развития и инвалидностью до сих пор оставались за рамками дискуссий о репрезентацию в фэшн-индустрии. Глава крупного модельного агентства Silent Models в Париже Винсент Питер говорит, что пока к ним не поступало запросов на моделей с особенностями развития.

"Возможно, что-то изменится на следующей неделе моды, но пока все как и раньше", - признает он.

Как сообщал ранее УНИАН, парню с синдромом Дауна, который первым с таким диагнозом получил в Украине высшее образование, предложили работу.

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