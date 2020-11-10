Деми Роуз порадовала поклонников очередным пикантным снимком.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram новый снимок.

На фото девушка предстала в раздельном купальнике. Наверх она накинула полупрозрачный удлиненный халатик, которых распахнула. Интересно, что Деми позирует в огромном камне на фоне стены и зеленых растений. Также Роуз добавила геолокацию, где указала, что сейчас находится на Мальдивах.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингеме

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич