Деми Роуз порадовала фанатов очередным снимком в Instagram.

Популярная модель Деми Роуз обнародовала на своей страничке в социальной сети очередное откровенное фото.

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На снимке она позирует в купальнике и накидке возле дерева. Вероятно, девушка решила сменить песчаный пляж на лес.

За несколько часов фото набрало более 420 тысяч лайков. Да, за Деми в Instagram следят более 16 миллионов человек. И каждый день они пишут восхищенные комментарии по поводу ее пышных форм.

Кто такая Деми Роуз:

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает

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Автор: Диана Могилевич