Модель показала пикантное фото / instagram.com/demirose
Популярная модель Деми Роуз обнародовала на своей страничке в социальной сети очередное откровенное фото.
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На снимке она позирует в купальнике и накидке возле дерева. Вероятно, девушка решила сменить песчаный пляж на лес.
За несколько часов фото набрало более 420 тысяч лайков. Да, за Деми в Instagram следят более 16 миллионов человек. И каждый день они пишут восхищенные комментарии по поводу ее пышных форм.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/demirose
Кто такая Деми Роуз:
- Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем
- Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
- Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает
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