Деми Роуз показала новое фото.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в купальнике.

На снимке девушка предстала в розовом микрокупальнике, в котором не уместились все ее достоинства. Интересно, что лежит звезда на соломенном гамаке.

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Автор: Диана Могилевич