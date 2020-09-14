Модель показала фото / instagram.com/demirose
Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram фотографию, где позирует в купальнике.
На снимке девушка предстала в розовом микрокупальнике, в котором не уместились все ее достоинства. Интересно, что лежит звезда на соломенном гамаке.
Модель показала фото / instagram.com/demirose
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