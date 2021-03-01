Певица обнародовала новый снимок.

Украинская певица Даша Астафьева опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На снимке она позирует в черном мини-платье у окна. Кроме того, платье сделано с глубоким декольте и шлейками, которые спадают с плеч Даши. Дополнила она такой образ бусами и сережками. На лицо Астафьева нанесла яркий макияж.

"Ты, как всегда, в огне", "Очень красиво", "Шикарная", "Твои новые образы невероятные. Это притягивает больше, чем оголенная открытость. Немного секса, конечно, никогда не помешает. Ты офигенная, Даша", - написали поклонники.

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Автор: Диана Могилевич