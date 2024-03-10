Она подчеркнула, что сейчас полностью открестилась от всего российского.

Украинская певица Даша Астафьева рассказала, почему ей приходилось ездить выступать в РФ до начала войны и из-за чего приняла решение остаться в Украине.

Сначала она призналась, что до полномасштабного вторжения восхищалась всем российским.

"Я осталась сейчас в Украине, потому что это мое чувство вины, потому что я очень любила все российское. Это внутреннее ощущение колхоза, которое ты пытался перебить русским кинематографом, русскими книгами классикой, желанием постоянно говорить на хорошем русском, постоянные уроки ораторского искусства. И это ощущение, что мы все любили Россию и считали ее каким-то сверхгосударством... А когда я ездила и видела, какие они все скряги, какие они к*нченные. И я хотела это всем рассказать. Я с людьми ссорилась, доказывала им, как их можно любить?" - рассказала Даша в интервью Эмме Антонюк.

Она также добавила, что потом ее ассоциации о РФ были такими:

"Ты с закрытыми глазами заходишь в аэропорт и носом чувствуешь, что ты в России. Это скупость, ненависть друг к другу. И с этой высоты любви, когда началась война, я пи*д*нулась о землю. Я поняла, что я не могу поехать".

Даша отметила, что выступала в стране-агрессоре до войны только потому, что не могла найти места в украинском шоу-бизнесе.

"Все было занято "искренними" украинцами, которыми сейчас здесь и не пахнет. Я все свои деньги большие заработала в России, потому что все время, пока я там работала, я терпела так... И до конца своей жизни теперь я буду просить прощения и понимать масштаб своей ошибки и масштаб этой сделки с дьяволом", - подчеркнула певица.

Кстати, после 24 февраля 2022 года Астафьева полностью отказалась от всего российского, активно волотерит и помогает ВСУ.

Напомним, ранее Даша Астафьева рассказала о комплексах из-за своей фигуры.

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