Певец ответил, осуждает ли людей, которые во время войны живут за пределами Украины.

Известный украинский певец Владимир Дантес поделился своими мыслями относительно украинцев, которые во время войны выехали из Украины. Артист объяснил, как относится и осуждает ли таких людей.

В своем Instagram исполнитель решил ответить на вопросы подписчиков. Один из них попросил, чтобы кумир высказался о тех, кто живет за границей в сложные времена для Украины. По словам 36-летнего Дантеса, он не осуждает таких украинцев.

Он убежден, что их осуждение равноценно зависти, то есть, говорит знаменитость, если ты осуждаешь такого человека, ты сам хотел бы быть на его месте. Кроме того, Владимир посоветовал заниматься своей жизнью и сосредоточиться на важных делах, а не интересоваться теми, кто уехал.

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"Осуждение (в подобных вопросах) для меня равно зависти. А это, в свою очередь, равняется: сам хотел бы так поступить, но не могу по каким-то причинам. Поэтому лучше своей жизнью заниматься, чем копаться в другой", - подчеркнул звезда сцены.

В то же время, добавил артист, часто он не может отказать себе в удовольствии остро пошутить над украинцами, живущими за рубежом сейчас. У Дантеса это вызывает положительные эмоции и смешит других людей.

"А вот под**бывать - легко. Да, это тоже не красиво, но хотя бы весело", - написал Владимир.

Напомним, ранее своими мыслями относительно артистов, которые выехали из Украины, поделились участники группы MOLODI. Финалисты Нацотбора на "Евровидение-2025" ответили, смогут ли такие исполнители претендовать на внимание украинцев после возвращения.

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