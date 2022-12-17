Украинский артист Андрей Данилко отреагировал на фейки российских СМИ якобы о том, что он планирует выступить в Хабаровске для "своих".
Так, пропагандисты начали распространять информацию о том, что осудивший войну Данилко планирует приехать в Россию с концертом, однако сам артист об этом ничего не знал и не планировал посещать страну-агрессора.
"Вы там что, совсем уже?", - отреагировал на фейки Данилко на своей странице в Instagram.
Реакция сети на фейки о Данилко
- "Не знаю, почему так смешно. Хабаровск и Данилко"
- "Это уже нужно иметь шизофрению, чтобы поверить в такое"
- "Так может концерт на могиле Путина будет в Хабаровске? А то он уже боится появляться в Кремле"
- "Значит так, Верунчик заезжает в Хабаровск на танке с песней "Раша Гудбай". Слава Украине"
- "Что они там курят? Наверное, что-то забористое, если такой бред выдают"
Позиция Андрея Данилко относительно войны в Украине
Андрей Данилко в первые дни полномасштабного российского вторжения осудил войну и назвал диктатора Владимира Путина - преступником.
"Моя мечта включить телевизор и увидеть, как он сидит на скамье подсудимых… И узнать, что он думает. И думает ли вообще! Он советский человек. Нас воспитывали, что война – это ужас, что это не должно повториться. И как человек, живший с этим отношением всю жизнь, такое делает!" – сказал Данилко в одном из интервью.
Также он поддержал украинского президента Владимира Зеленского, заявив, что за ним - правда.