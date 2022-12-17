РосСМИ распространяют фейки об украинском исполнителе.

Украинский артист Андрей Данилко отреагировал на фейки российских СМИ якобы о том, что он планирует выступить в Хабаровске для "своих".

Так, пропагандисты начали распространять информацию о том, что осудивший войну Данилко планирует приехать в Россию с концертом, однако сам артист об этом ничего не знал и не планировал посещать страну-агрессора.

"Вы там что, совсем уже?", - отреагировал на фейки Данилко на своей странице в Instagram.

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Реакция сети на фейки о Данилко

"Не знаю, почему так смешно. Хабаровск и Данилко"

"Это уже нужно иметь шизофрению, чтобы поверить в такое"

"Так может концерт на могиле Путина будет в Хабаровске? А то он уже боится появляться в Кремле"

"Значит так, Верунчик заезжает в Хабаровск на танке с песней "Раша Гудбай". Слава Украине"

"Что они там курят? Наверное, что-то забористое, если такой бред выдают"

Позиция Андрея Данилко относительно войны в Украине

Андрей Данилко в первые дни полномасштабного российского вторжения осудил войну и назвал диктатора Владимира Путина - преступником.

"Моя мечта включить телевизор и увидеть, как он сидит на скамье подсудимых… И узнать, что он думает. И думает ли вообще! Он советский человек. Нас воспитывали, что война – это ужас, что это не должно повториться. И как человек, живший с этим отношением всю жизнь, такое делает!" – сказал Данилко в одном из интервью.

Также он поддержал украинского президента Владимира Зеленского, заявив, что за ним - правда.

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