Певица получила немало вопросов от поклонников.

Певица Оля Цибульская озадачила поклонников. Звезду заподозрили в беременности.

Так, певица разместила новый пост в Instagram. В нем она показала, как готовит коктейли. Для видео Цибульская примерила черный кружевной комплект из юбки и майки. Свой образ она дополнила рубашкой, которую завязала на талии.

Именно бант на животе певицы привлек внимание фанов. Комментаторы сразу решили, что Цибульская якобы ждет ребенка.

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Пользователи даже начали приветствовать певицу. Они пишут:

"Оля, а вы не в интересном положении? Или это такой наряд?"

"Оля! Мне кажется, что вы в положении!"

"Я одна заметила, что ты беременна?!"

"А животик уже кругленький, поздравляю!".

Сама Цибульская на бестактные вопросы от фанов не отвечает. Она игнорирует все догадки фанатов. Кстати, некоторые из комментаторов отметили, что вопросы о беременности могут обидеть певицу, ведь она могла просто неудачно подобрать наряд.

Что известно о личной жизни Оли Цибульской

Певица очень долго скрывала детали своей жизни. Она воспитывает сына, однако никогда не говорила, кто его отец. Из-за этого Цибульской даже приписывали романы с певцом Александром Хомой (Дзидзьо).

Впрочем, прошлым летом певица раскрыла интригу. Она впервые за 20 лет показала лицо красавца-мужа.

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