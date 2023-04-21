Он заявил, что у них до сих пор есть чувства друг к другу.

Ведущий романтического реалити "Холостяк" Григорий Решетник ответил на вопрос подписчика в социальных сетях по поводу отношений Алекса Топольского и Кати Лозовицкой.

Последнее время главный герой и победительница шоу регулярно скандалят. Они дают интервью, в которых буквально обливают друг друга грязью. По мнению Решетника, такое поведение говорит о том, что их чувства до сих пор живы.

Он добавил, что не успевает следить за всеми перипетиями жизни героев, однако он заметил, что и у Алекса, и у Кати есть реакция на поступки друг друга.

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"Если у них есть реакция на слова и поступки друг друга - значит, чувства до сих пор живут. Если чувства проходят - людям становится просто безразлично, что происходит в жизни когда-то любимого человека... А здесь, я так понимаю, совсем другая ситуация", - сказал Григорий в Instagram.

Отношения Топольского и Лозовицкой

Модель Катя стала победительницей 12 сезона шоу "Холостяк". Топольский сказал, что в его сердце звучит ее имя. Однако вскоре выяснилось, что влюбленные расстались.

Лозовицкая сообщила, что она была инициатором разговора, так как Алекс не уделял ей внимания, не дарил подарки и даже цветы. Более того, по словам девушки, он требовал от нее подарков.

Топольский в свою очередь все это отрицал. Он говорил о том, что они с Катей расстались из-за финалистки Саши Мудрой, которую он так и не смог забыть.

Кроме того, обе девушки говорили, что после финала шоу Алекс пытался восстановить с ними отношения, но они отказали ему. И Саша, и Катя сейчас состоят в отношениях с другими мужчинами.

Да и у Алекса появилась новая возлюбленная, с которой он познакомился на Бали.

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