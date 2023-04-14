Практически сразу после финала Катя Лозовицкая рассталась с Алексом Топольским.

Модель Катя Лозовицкая, которая победила в 12 сезоне шоу "Холостяк" с Алексом Топольским, больше не одинока. Знаменитость сообщила, что после разрыва с Алексом у нее появился новый бойфренд. Его имя и лицо она скрывает, однако раскрыла некоторые подробности отношений.

Лозовицкая поделилась, что чувствует интерес к своему новому мужчине, а также наслаждается тем, что многое может от него узнать.

"Мы друг друга учим. Мне есть чему поучиться у него, а ему - у меня, потому что у нас разный жизненный опыт. Он мудрый, очень спокойный, уравновешенный, уверенный в себе. Ему не надо ничего доказывать", - призналась Катя.

Лозовицкая добавила, что ее новый возлюбленный - полная противоположность Алекса Топольского.

Почему Лозовицкая разошлась с Топольским

Модель в своем блоге рассказала, что причиной разрыва с Алексом стало его отношение к ней. По словам Кати, он вовсе не ухаживал за ней, не интересовался ее деятельностью, не устраивал романтических свиданий. Девушка уточнила, что образ "прекрасного принца" для бизнесмена был создан на ТВ, чтобы сделать его мечтой в глазах телезрительниц.

Напомним, победительница "Холостяка-12" Лозовицкая пойдет на "Мисс Украина".

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