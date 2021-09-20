Гайтана ужаснулась условиями перелета, которые предоставляет авиакомпания Windrose.

Украинская певица Гайтана на днях летела из Киева в Херсон на концерт. В самолете, на котором она летела, было невозможно дышать, так как пахло выхлопными газами.

"Перед взлетом пассажиры чуть не задохнулись от выхлопных газов. Дышать было невозможно. Маски не помогали, мне пришлось дышать в рукав джемпера, чтобы хоть как-то не потерять сознание. Интоксикация. Страшно представить, если бы в самолете находились дети", - написала в инста-блоге Гайтана.

Также она добавила, что во время полета из щелей сверху очень сквозило. Когда она попыталась их как-то "заткнуть", оказалось, что предыдущие пассажиры уже запихнули туда салфетки.

Читайте такжеАдель впервые представила всему миру своего бойфренда: сеть в восторге"Друзья! Будьте осторожны! Берегите себя. Последствия после такого полёта: тошнота, бессонница, головная боль, страшная интоксикация", - добавила певица.

Кто такая Гайтана

Гайтана - украинская певица, соединившая в своём творчестве жанры соул, а также элементы джаза, блюза, фанк, соул и фолк-музыки. Является автором большинства своих песен. Представитель Украины на Евровидении 2012 в Баку.

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Автор: Диана Могилевич