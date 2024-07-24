Юморист также рассказал об их 2-летнем сыне.

Муж известной украинской певицы MamaRika - юморист Сергей Середа - признался, планируют ли они с женой еще рожать детей. Комик рассказал о непростом периоде в семье.

По словам Середы, отцовство оказалось намного сложнее, чем он себе представлял. Как известно, пара воспитывает сына Давида, которому совсем скоро исполнится 3 года. Артист говорит, что сейчас у мальчика сложный период. Он в очень капризном возрасте, когда не слушает родителей, капризничает и обижает других.

Следовательно, супруги пока не готовы к пополнению в семье. Проблемы с воспитанием сына отталкивают у звезд желание рожать детей в ближайшее время. Как говорит Сергей, пока им хватает одного Давида.

"Сейчас у нас очень тяжелый период. С Давидом, мягко говоря, тяжеловато. У него переходный период. Он никого не любит, кусается, дерется, поэтому мыслей о детях пока нет", - отметил муж MamaRika.

Стоит указать, что сложный период не только у ребенка, но и у его родителей. Как известно, пара пережила кризис в браке. Им удалось преодолеть все трудности и сейчас они счастливы вместе.

Юморист говорит, что они с певицей все проговорили и пришли к выводу, что им нужно больше времени проводить только вдвоем. Именно романтические свидания, отдых вместе дали их отношениям второй шанс.

Напомним, ранее MamaRika впервые призналась, из-за чего едва не разрушился ее брак. Она сказала, что осознала свои ошибки.

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