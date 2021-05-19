Румер Уиллис показала пикантное фото.

Дочь известного актера Брюса Уиллиса, Румер, опубликовала в Instagram новый снимок, на котором предстала в откровенном образе.

Девушка позировала в черной юбке, при этом верх у нее был полностью обнаженным. Видимо, чтобы не эпатировать публику до конца, она решила грудь прикрыть руками. В целом фото получилось сексуальным, а пикантности добавил томный взгляд Румер.

"Черная вдова", - лаконично подписала фото звезда.

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Кто такая Румер Уиллис:

Румер - известная актриса, которая в 2008 году стала Мисс "Золотой глобус"

Впервые в кино она снялась в 1995 года. Со знаменитой мамой она играла в картине "Тогда и сейчас"

Также Румер победила в шоу "Танцы со звездами"

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Автор: Диана Могилевич