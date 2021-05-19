Румер показала фото / instagram.com/rumerwillis
Дочь известного актера Брюса Уиллиса, Румер, опубликовала в Instagram новый снимок, на котором предстала в откровенном образе.
Девушка позировала в черной юбке, при этом верх у нее был полностью обнаженным. Видимо, чтобы не эпатировать публику до конца, она решила грудь прикрыть руками. В целом фото получилось сексуальным, а пикантности добавил томный взгляд Румер.
"Черная вдова", - лаконично подписала фото звезда.
Читайте такжеАриана Гранде вышла замуж (фото)
Кто такая Румер Уиллис:
- Румер - известная актриса, которая в 2008 году стала Мисс "Золотой глобус"
- Впервые в кино она снялась в 1995 года. Со знаменитой мамой она играла в картине "Тогда и сейчас"
- Также Румер победила в шоу "Танцы со звездами"
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram