Андрей Исаенко рассказал, сталкивался ли он с таким явлением.

Звезда сериала "Женский доктор. Новая жизнь" Андрей Исаенко рассказал, действительно ли на сцену или в кино можно попасть только через постель.

В интервью УНИАН он сказал, что когда-то ему делали неоднозначные предложения, но прямо никто ничего не говорил.

Поэтому, по его словам, он на уровне догадок понял, что от него могут хотеть.

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"Когда-то давным-давно мне намекали на такое, когда я только переехал в Киев. Предлагали поехать покататься, а потом меня позовут на кастинг. Но я от этого отказался", - сказал Исаенко.

Он добавил, что не может полностью подтвердить эти слухи или опровергнуть, потому что не знает, как это происходит у других. Однако он пошутил, что однажды он также попал в кино через кровать.

"Я так могу сказать только о жене (смеется). Она режиссер, поэтому можно сказать, что я получил роль через постель", - добавил Исаенко.

Напомним, ранее украинская ведущая Елена Филонова вспомнила, как попала на ТВ. Она рассказала, что у нее были интимные отношения с одним мужчиной, который затем продвинул ее на телевидение. По ее словам, она сделала это в состоянии алкогольного опьянения.

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