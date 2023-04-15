Певец заметил, что он бы не смог жить в другой стране, когда на его родине идет война.

Певец Виталий Козловский высказался о хореографе Влада Яме, который сбежал из Украины и веселится в США. Танцор получает немало негативных комментариев из-за своих поступков.

Сам Козловский недавно вернулся с востока Украины, куда он ездил передавать гуманитарную помощь для наших защитников. Певец поделился впечатлениями от поездки в новом сюжете "ЖВЛ".

"Я был под Бахмутом, я был в Изюме, в котором не осталось почти ни одного домика уцелевшего, ни одного деревца, но люди как-то пытаются там жить. Это ужасно, честно", - признал Козловский.

Впрочем, он не берется осуждать Влада Яму. Певец считает, что эти поступки останутся на совести хореографа. Хотя сам он не смог бы жить в другой стране, когда на его родине идет полномасштабная война.

"Я его не поддерживаю и не отбеливаю. Это его совесть быть в другой стране, это на его совести - отвечать за свою семью. Я не знаю, каково сегодня быть отцом, ответственным родителем. Я бы не смог жить в другой стране. Все, на этом точка. Неуместно сегодня забрасывать камнями своих же людей", - заявил Козловский.

Куда бежал Влад Яма

Хореограф сам признался, что он уехал из Украины в США. По словам танцора, он успел уехать 24 февраля 2022 года. Впрочем, хореограф Женя Кот предположил, что Яма мог покинуть Украину незаконным путем.

Танцора пыталась оправдать его жена. Она призвала фанов не осуждать ее мужа, однако избежать хейта супругам не удалось.

Недавно Юрий Горбунов рассказал, что Влад Яма больше не вернется в Украину. Поведение хореографа во время войны его удивило, однако он не спешит его осуждать.

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