Хореограф, вероятно, будет строить свою жизнь в США.

Украинский телеведущий Юрий Горбунов рассказал, что поведение хореографа Влада Ямы во время войны его удивило, однако он не торопится его осуждать.

Как сказал Горбунов в интервью Славе Демину, с гражданской точки зрения Влад неправильно поступил, уехав в США, а вот, если смотреть на ситуацию с точки зрения защиты своей семьи, то скорее правильно. При этом сам ведущий, как он продолжил, не смог бы уехать за границу во время полномасштабного вторжения.

Кроме того, он рассказал, что Влад уже не вернется в Украину, так как будет строить жизнь в Америке.

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"Думаю, что Влад Яма не вернется в Украину. Я вообще не знаю, как люди будут относиться к нашим коллегам, которые в такой ситуации. Мне кажется, что люди у нас хорошие, они простят", - высказался Горбунов.

Позиция Влада Ямы по войне в Украине

За несколько дней до полномасштабного вторжения Влад Яма выехал в США. Там он принимает участие в благотворительных концертах и собирает деньги на помощь Украине.

При этом в его соцсетях мало постов, связанных с войной в Украине. К тому же недавно он появился на русскоязычной вечеринке в Майами, в результате чего его захейтили в сети.

Напомним, Влад Яма резко ответил на упреки поклонников.

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