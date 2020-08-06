Известная певица Cardi B в кружевных чулках засветила целлюлит

Певица опубликовала новое фото.

Известная певица Cardi B опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в секси-образе.

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Девушка надела мини-платье с необычным принтом и черные чулки с кружевом. А дополнил образ воротник, который сочетался со стилистикой платья. Ярким акцентом стали белые ногти-стилеты певицы.

Стоит отметить, что у певицы неидеальная фигура. При этом она не стесняется ее показывать в эротических "луках".

Как сообщал УНИАН, Настя Каменских показала пикантное фото в кружевном боди.

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