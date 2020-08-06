Известная певица Cardi B в кружевных чулках засветила целлюлит
13:25, 06 августа 2020Звезды
59 0
Певица опубликовала новое фото.
Певица показала фото / instagram.com/iamcardib
Известная певица Cardi B опубликовала в Instagram фотографию, на которой позирует в секси-образе.
Читайте такжеИзвестная певица Cardi B в бикини засветила "жирок" на сочных формах (видео)
Девушка надела мини-платье с необычным принтом и черные чулки с кружевом. А дополнил образ воротник, который сочетался со стилистикой платья. Ярким акцентом стали белые ногти-стилеты певицы.
Стоит отметить, что у певицы неидеальная фигура. При этом она не стесняется ее показывать в эротических "луках".
Певица показала фото / instagram.com/iamcardib
Как сообщал УНИАН, Настя Каменских показала пикантное фото в кружевном боди.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter