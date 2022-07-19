У подписчиков он попросил особо активно донатить на этот сбор, и деньги удалось собрать очень быстро.

Украинский юморист Роман Мищеряков в свой 34-й день рождения попросил подписчиков принять участие в сборе на автомобили для военнослужащих, которые сейчас обороняют нашу страну на Бахмутском направлении в Донецкой области. Участник Improv Live Show был удивлен тому, насколько быстро удалось достигнуть желаемого результата.

"У меня было много дней рождения, от которых я ничего не ожидал. В каждый знал, что родители позвонят первыми. Что Юля (девушка, - ред.) подготовит сюрприз, несмотря на то, что я двести раз попрошу этого не делать. Знал, что в этот день захочу побыть дома. Знал, что друзья скинутся на подарок. А в свой 34-й день рождения я ничего не знал. Не знал, что подарок может быть столь желанным. Что задувая свечи, буду верить в свое желание больше, чем все разы. Друзья, кстати, скинулись. Но я не знал, что у меня столько друзей", - поделился Мищеряков.

Он рассказал, что со своего "праздничного" сбора на покупку машины пойдут 82 818 грн. Еще 43 305 грн собрали благодаря донатам шоу Точка сбора и благодаря компании Universe Apps.

Кроме того, 47 877 грн принес сбор Гуманитарного хаба Overhelp. Все эти деньги сложили и купили машину военнослужащим. Транспорт уже отправили на фронт.

"Я увидел свой подарок, который передали на фронт. Увидел героев ВСУ, которые ждали этого авто. Увидел силу нашего единства. Увидел и ощутил", - резюмировал комик.

Напомним, Комаров отпраздновал свой день рождения аукционом для ВСУ.

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