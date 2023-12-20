Алхим уже высказалась по этому поводу.

Блогерша Анна Алхим запланировала "новогодний корпоратив", на котором должны были выступить Гарик Корогодский, Анатолий Анатолич и другие знаменитости.

Однако сейчас стало известно, что Корогодский и Анатолич отказались от участия. По словам Алхим, между ними возникло недопонимание.

Она говорит, что Корогодский думал, что мероприятие будет некоммерческим. А когда узнал, что билеты на событие будут продаваться, а также там будет икра и шампанское, то передумал участвовать.

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"Шампанское, икра – он считает, что сейчас это не ко времени", - сказала Алхим.

Что касается Анатолия Анатолича, то Алхим, чтобы заманить его на свой "корпоратив", пообещала со сцены сказать, что российский сериал "Слово пацана" смотреть нельзя, как и слушать певицу родом из Украины, которая предала родину, Анну Асти.

Однако позже Алхим передумала это делать. Поэтому Анатолич тоже отказался от участия.

"Понимаете, если я выйду на сцену и начну говорить по-украински, - это будет лицемерие. Если я скажу, что "Слово пацана" не смотрите - это плохо, Асти не слушайте - это плохо, это будет ложь, потому что я ее слушала и буду слушать", - заявила блогерша.

Напомним, ранее Анатолий Анатолич ответил, чувствует ли вину за то, что не воюет на фронте.

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