Решение не принято окончательно, однако причиной размышлений о завершении музыкальной карьеры стали травмы, полученные за более чем 10 лет пребывания под опекой отца.

Известная всему миру певица Бритни Спирс заявила, что может навсегда оставить свою музыкальную карьеру. У себя в Instagram-блоге Спирс сообщила, что причиной такого решения стали моральные травмы, полученные после 13-летнего пребывания на попечительстве у отца. Они до сих пор не дают покоя знаменитости. Позже артистка удалила этот пост.

"Я травмирована на всю жизнь. И да, я чертовски зла, и нет, я, вероятно, больше не буду выступать, просто потому что я упряма и я достигну своего", — написала 40-летняя звезда в посте, который позже удалила.

Также она вспомнила, как в годы активных гастролей, будучи на пике своей популярности, она даже не могла внести правки к своим песням или посоветовать какие-то эффекты для клипов. Все решал отец.

Как добавила сама Спирс, за годы ее творческой деятельности у нее есть только одна работа, которая ей самой нравилась - это "Work Bitch" 2013 года.

Напомним, недавно Бритни Спирс выпустила первый за пять лет трек. Она спела с Элтоном Джоном. Композиция получила название "Hold Me Closer".

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