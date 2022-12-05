Артистка 2 декабря отпраздновала день рождения. Сейчас она обратилась к своим сыновьям Шону и Джейдену.

Всемирно известная певица Бритни Спирс публично обратилась к своим сыновьям Шону и Джейдену. В блоге женщина призналась, что ей их очень не хватает. Вот что написала артистка:

"Для обоих моих ребят... Я люблю вас... Я бы умерла за вас! Господи, оберегай мои драгоценные сердца! Я бы отдала все, чтобы только прикоснуться к вашему лицу! Я посылаю свою любовь... Мамасита".

К этой публикации Спирс прикрепила фото младшего сына Джейдена. 16-летний парень позирует в белой рубашке и черном классическом костюме, очевидно, дома. Поклонники заметили, что он визуально очень похож на свою звездную мать.

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Почему Бритни Спирс не видится с детьми

У Бритни Спирс двое сыновей – 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден. Они родились в браке с бывшим мужем артистки Кевином Федерлайном. В 2008 году суд запретил певице посещать сыновей и передал опеку над ними Кевину. Тогда знаменитость злоупотребляла алкоголем, наркотиками, и проходила лечение в клинике. В 2008 году Спирс признали недееспособной. Ее отца Джеймса суд назначил опекуном.

В течение 12 лет Джеймс Спирс распоряжался делами Бритни Спирс - попечительство было отменено лишь в 2021 году. После прекращения опекунства американская певица заявила, что по приказу отца ее накачивали таблетками, заставляли выступать и не позволяли заводить детей. Также в одном из интервью Спирс призналась, что за годы карьеры был только один клип, который нравился ей самой. Все остальное одобрял отец, не давая ей права выбора.

Напомним, Бритни Спирс полностью оголилась на пляже и расставила ноги.

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