Бритни Спирс, которая 23 июня впервые за 13 лет выступила в суде и заявила о том, что ее угнетают и лишают прав, пока что так и не получила освобождение от опеки. Отец певицы продолжает находиться в статусе ее официального опекуна, но у звезды все равно остается шанс на свободу.
Об этом сообщило издание Variety.
Суд Лос-Анджелеса не удовлетворил прошение адвокатов Бритни Спирс, которые требовали прекратить опеку отца певицы над ней. Данное решение относится к предыдущему ходатайству правозащитников артистки. Суд не брал во внимание показания, которые Спирс дала 23 июня, отмечает издание.
Речь идет о ходатайстве, которое было подано после того, как в ноябре 2020 года в перечень опекунов Бритни Спирс включили частную финансовую компанию Bessemer Trust. Именно тогда адвокаты просили суд лишить отца певицы опекунских прав.
Новые показания Бритни Спирс, в которых она утверждала, что отец не позволяет ей забеременеть и заставляет принимать литий, пока что не получили юридического оформления. Когда адвокаты певицы предоставят в суд новые требования звезды, основанные на ее обвинениях в адрес отца, дело об опекунских правах могут пересмотреть.
Ранее УНИАН сообщал, что Бритни Спирс решилась привести свое тело в порядок. После скандального заявления о тирании со стороны отца певица отдыхает на Гавайях вместе со своим парнем.
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