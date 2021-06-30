Возможно, певица готовится к новым выступлениям и поэтому трудится в спортзале вместе со своим бойфрендом.

Бритни Спирс, которая заявила о том, что отец лишает ее права на собственную жизнь, решилась привести свое тело в порядок. Она тренируется в спортзале со своим парнем Сэмом Асгари, вместе они отдыхают на Гавайях.

Об этом стало известно из Instagram 39-летней певицы.

Артистка сделала репост видео, которое опубликовал ее парень. На нем Спирс и Асгари демонстрируют физическую форму во время спортивных упражнений. Певица написала, что в данном этапе для нее важнее всего ее психическое и физическое здоровье.

Также в своем Instagram Бритни Спирс опубликовала новый пост, в котором рассказала, что отец знает, где она сейчас находится, от чего ей не радостно. По словам певицы, ее преследуют папарацци, которые постоянно пытаются ее сфотографировать.

Читайте также"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки поделился милым фото с маленькой дочкойЖурналисты искажают ее тело, пожаловалась Спирс. По всей видимости, она устала от постоянного преследования прессы и поэтому решилась привести свое фигуру в порядок. Вполне возможно, что упорные тренировки в зале являются частью подготовки Спирс к новым выступлениям.

Ранее уже сообщалось, что Бритни Спирс заявила о тирании со стороны своего отца. По словам певицы, она не может спокойно спать и чувствует себя несчастной, ведь ей не дают забеременнеть.

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Автор: Полина Кузенко