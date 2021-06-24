По словам певицы, ей не разрешают забеременеть и дают литий.

Известная американская певица Бритни Спирс лично потребовала в суде прекратить опекунство ее отца Джеймса Спирса над ней. Певица рассказала, что опекунство приносит ей больше вреда, чем пользы, и лишает права на собственную жизнь.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

«Я лгала и говорила всему миру, что со мной все в порядке, и я счастлива… Я травмирована. Я несчастна. Я не могу спать», – призналась Спирс, подключившись к заседанию в онлайн-режиме.

Исполнительница заявила, что люди, которые контролируют ее жизнь, не позволяют ей выйти замуж и завести еще одного ребенка.

Читайте также"Не похоже на нее": Бритни Спирс расстроила фанов новым танцем (видео)«У меня установлено внутриматочное средство, чтобы я не забеременела. Я хотела удалить его, чтобы зачать ребенка, но эта команда (опекунов) не позволяет мне пойти к врачу, потому что они не хотят, чтобы у меня были еще дети», – заявила она.

Кроме того, как отметила Спирс, ей не позволяют ездить в одной машине с ее молодым человеком. И после объявления о творческом отпуске Бритни против ее воли стали давать литий.

«Это сильный наркотик. Если его принимать больше пяти месяцев, может развиться умственная неполноценность. Я чувствовала себя как будто пьяной, не могла ни о чем поговорить ни с мамой, ни с папой. За мной смотрели шесть разных медсестер», – пояснила она.

Как известно, Бритни Спирс попала под опеку отца в 2008 году после публичных скандалов, связанных с психическим здоровьем певицы. В прошлом году певица пыталась оспорить опекунство, но проиграла суд.

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Автор: Катерина Шварц