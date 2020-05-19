Бритни Спирс призналась в детском комплексе (фото)

По словам звезды, она никогда не считала себя участницей конкурсов красоты.

Американская поп-звезда Бритни Спирс призналась, что чувствовала себя в детстве «гадким утенком».

38-летняя певица поделилась этим признанием с підписниками в Instagram.

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На новой фотографии Бритни появилась перед фанатами в ярком бело-голубом топе с рюшами и собранным в резинку белокурыми волосами.

По словам звезды, она никогда не считала себя участницей конкурсов красоты, и в третьем классе решила остаться без длинного чуба. Однако новая прическа, утверждает Бритни, только ухудшила ситуацию, потому что без челки у нее был вид постарше. Кроме того, певица стеснялась своих неидеальных зубов.

«Каждый выбирает свой способ защититься», – пояснила она, заявив, что вернула свой чуб и чувствует себя уверенной.

Ранее Спирс выложила в Инстаграм несколько фото с открытого бассейна, где она отдыхает вместе со своим бойфрендом.