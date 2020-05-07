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Брежнева показала домашние развлечения с Меладзе на карантине (видео)

09:04, 07 мая 2020
Звезды
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Брежнева записала смешное видео / скриншот

На карантин из-за коронавируса вынуждены были отправиться и многие звезды. Но знаменитости стараются не унывать, а находить себе развлечения и дома.

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Так, например Вера Брежнева показала, чем они с ее мужем Константином Меладзе занимаются дома. Девушка сняла видео, на котором показано, как они со знаменитым композитором записывают смешное видео с фильтром, изменяющим их лица. 

"Коронавирус, корона, уходи с нашего района", - подпевают они шуточной песенке. 

"Ну кто лучше не понятно, аааа реву от смеха. Такие вы все милашки, красота она такая....", - похвалили ролик Брежневой фанаты. 

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Теги: #Меладзе#Вера Брежнева