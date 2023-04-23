Волкова пытается защитить брата и верит, что он не виноват.

Младшего брата российской актрисы и звезды сериала "Воронины" Екатерины Волковой обвиняют в жутком убийстве двух человек. Это случилось в США.

Так, мужчину взяли под стражу в Медфорде. 37-летнего брата актрисы подозревают в том, что он жестоко убил двух мужчин-россиян. Сейчас Волков находится под арестом без права внесения залога.

По данным CBS, брат актрисы убил своих знакомых, после чего расчленил тело одного из них. По данным следствия, мужчина мог пойти на преступление из мести. Он дружил с парой россиян, однако недавно между ними произошла ссора. Один из них отказался быть поручителем для аренды квартиры, которую снимал Волков. Из-за этого брата звезды "Ворониных", вместе с его женой и двумя детьми, выселили.

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Вскоре информацию о преступлении прокомментировала сама актриса. Она молчала об этом два дня, так как не могла "собраться с духом". Волкова верит, что ее брат на самом деле невиновен.

"Да, это мой брат. Да, несколько дней назад его арестовали в США. Да, его обвиняют в очень серьезном преступлении. В настоящее время я и моя семья находимся в шоке. Мы пытаемся установить связь с братом и его адвокатом, но пока сделать это не получается. Мы не обладаем большей информацией, чем вы, и пытаемся разобраться во всем произошедшем. Тем не менее, мы не сомневаемся в невиновности Лени. Я люблю и не отрекаюсь от своего брата", - заявила актриса.

В комментариях не все поддержали Волкову. Пользователи пишут, что ее брат попал на камеры видеонаблюдения, против него собрано немало доказельств. По словам комментаторов, актрисе не удастся найти оправдание своему брату. Они пишут:

"Чекатило тоже был порядочный семьянин, чей-то сын, чей-то брат. Кто бы мог подумать?! Так что "серьезное преступление" в данном случае - это мягко сказано. Жесточайшее убийство двух человек!"

"Я вчера изучила все факты которые в открытом доступе, не думаю что там ошибка. Но есть один момент, убийство может быть в состоянии аффекта, но расчлененка..."

"Это какой-то страшный сон". А вы представлять в каком страшном сне находятся близкие тех, кого убили? И даже ни слова о том, что вам жаль этих людей! А они были друзьями вашего брата!".

Что Волкова говорит о войне в Украине

Актриса Екатерина Волкова посещала оккупированный Крым, за что ее внесли в базу "Миротворца". Там она посещала пропагандистские мероприятия и активно хвалила путинский режим.

24 февраля 2022 года звезда "Ворониных" не осмелилась назвать войну войной. Вместо этого она опубликовала в Instagram пост, в котором заявила, что она "хочет мира".

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