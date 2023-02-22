Сериал выходил с 2009 года. У него довольно много поклонников в разных странах.

Сериал "Воронины" снимали в России и выпускали с 2009 года. С 1 по 10 сезон - это адаптация американского ситкома "Все любят Рэймонда", а с 11 сезона и до конца (а всего их было 24!) - оригинальный сюжет. Актеры сериала полюбились многим. Среди главных звезд - маленькая девочка Маша, которая сыграла дочь Кости и Веры.

Сегодня девочка вообще не похожа на ту малышку, которой была в начале сериала. Теперь она и сама готовится стать мамой. Как сейчас выглядит актриса Мария Ильюхина - читайте в материале.

Маша из "Ворониных": что известно

Мария Ильюхина - 19-летняя актриса родом из Москвы. Свою первую и пока еще последнюю знаковую роль она получила в сериале "Воронины", где сыграла дочь главных героев. Публике Маша полюбилась по образу сначала милого ребенка, потом - веселого, местами сложного подростка.

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Сейчас Ильюхина временно нигде не снимается - готовится стать мамой. Она не побоялась в таком юном возрасте взвалить на себя груз ответственности. Отцом ребенка стал ее однокурсник-ровестник Алексей Шаров.

СМИ сообщают, что на "Ворониных" Маша заработала неплохое состояние, которое позволит покрыть расходы на роды и воспитание ребенка на ближайшие несколько лет. Однако уходить из актерской карьеры девушка не собирается - после непродолжительного декрета снова хочет вернуться в кадр.

Вот как Мария Ильюхина изменилась за годы после съемок в сериале:

Напомним, названы киноляпы в сериале "Сваты", которые не заметили даже самые преданные фанаты.

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