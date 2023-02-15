Исаак Виджраку опубликовал новые фотографии с певицей и признался ей в любви.

14 февраля Ани Лорак сообщила, что теперь она не одинока. Певица-предательница представила своего нового бойфренда - йога, мастера по духовным практикам и актера из Ибицы Исаака Виджраку. Сейчас мужчина в своем блоге впервые прокомментировал отношениях со знаменитостью.

"Любовь в отношениях - высшее искусство… Нелегко овладеть соответствующими навыками, чтобы сначала стать художником собственного сердца. Но если вы справились в этом квесте, нужный человек найдет вас по притяжению резонанса… Счастлив, что мы нашли друг друга, моя любовь", - написал Виджраку в своем блоге.

В комментариях объявилась Ани Лорак, которая кратко написала: "Я люблю тебя".

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Что известно о новом бойфренде Лорак

Исаак Виджраку живет на Ибице. У него есть двое детей. Еще в 2022 году он публиковал счастливые снимки со своей женой, что навевает на мысль о том, что Лорак - разлучница, которая украла мужчину из семьи.

Исаак занимается йогой, духовными практиками, в прошлом пробовал сниматься в сериалах, а также признан победителем в конкурсе красоты "Мистер Испания" 2022 года.

Напомним, в сети бурно обсуждают роман Ани Лорак с иностранцем.

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